Наставник московского «Динамо» Кудашов: не реализовали 5 моментов в овертайме

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3 Б).
«Хочу поблагодарить болельщиков – и московских, и местных. Матч был эффектным, удовольствие играть в такой обстановке. Мне игра понравилась. Расстроило, что было большое количество хороших моментов, но мы их не реализуем. Главное, что команда работает и бьётся на каждом участке поля.
Насколько довольны заработанным очком? Можно много о чём говорить. Конечно, здорово, что спаслись за секунду до конца. Но, по нашей внутренней статистике, мы пять моментов в овертайме не реализовали. Во втором периоде – шесть моментов. Тут как посмотреть. С одной стороны хорошо отношусь, с другой стороны плохо.
Буллиты – вопрос реализации? С Нижнекамском тоже было много моментов, у нас молодая команда. Ребята все рабочие, старательные. Не всегда пока получается. Убеждён, что уверенность через работу придёт, – цитирует Кудашова «БИЗНЕС Online».
- 8 октября 2022
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