Голкипера «Далласа» Худобина не забрали с драфта отказов. Он отправился в АХЛ

Российского голкипера Антона Худобина не забрали с драфта отказов, сообщает североамериканский журналист Пьер Лебрун в своём «твиттере».

В связи с этим Худобина отправили в клуб АХЛ «Техас Старз», говорится в официальном «твиттере» «Далласа».

Напомним, 7 октября 2022 года «Даллас» выставил 36-летнего российского голкипера на драфт отказов.

В марте 2022 года вратарь перенёс операцию на бедре. Сообщалось, что он пропустит около шести месяцев. У Худобина остаётся ещё один год по контракту с «Далласом». Зарплата вратаря составляет $ 3,33 млн за сезон.



В прошедшем сезоне Худобин сыграл в девяти встречах в рамках Национальной хоккейной лиги, отразив 87,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,63. В общей сложности у россиянина 259 матчей в НХЛ, процент отражённых бросков — 91,6%, он пропускал в среднем 2,50 шайбы за игру.



Ранее Худобин играл за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».