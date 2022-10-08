Клима Костина и Дмитрия Саморукова не забрали с драфта отказов

Российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Клима Костина не забрали с драфта отказов, сообщает корреспондент Джереми Резерфорд в своём «твиттере».

Костина выставили на драфт отказов 7 октября 2022 года вместе с Мартином Фрком и Мэттью Хаймором, которых также сегодня не забрали с драфта отказов.

В сезоне-2021/2022 Костин принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности «-3» и 23 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Стэнли – 2022 на льду он не появлялся.



Ранее сообщалось, что предметный интерес к игроку проявлял омский «Авангард», за который Костин прежде выступал на правах аренды.

Ещё одним россиянином, которого не забрали с драфта отказов, стал защитник «Эдмонтона» Дмитрий Саморуков, сообщает Oilersnation.

Ранее с игроком обороны заключали однолетнее соглашение с зарплатой $ 775 тыс. В прошлом сезоне Саморуков дебютировал в НХЛ в декабрьском матче с «Сент-Луис Блюз» (2:4). Он провёл на льду 2 минуты 28 секунд и заработал коэффициент полезности «-2». В АХЛ он выступает за фарм-клуб «нефтяников» — «Бейкерсфилд Кондорс», за который в нынешнем чемпионате сыграл 37 матчей и отметился 12 (2+10) результативными действиями при показателе полезности «+7» и 34 минутами штрафного времени.



Напомним, сегодня стало известно, что голкипера «Далласа» Антона Худобина также не забрали с драфта отказов.