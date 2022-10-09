«Монреаль» в овертайме уступил «Оттаве». На счету Дадонова результативная передача

В ночь на 9 октября состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором встретились «Оттава Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс». Игра завершилась со счётом 3:2 (ОТ) в пользу «Оттавы».
«Монреаль» с девятой минуты вёл в счёте после точного броска Коула Кофилда, которому ассистировали Шон Монахан и Крис Уайдман. Во втором периоде «Оттава» повернула ход игры в свою пользу: сначала на 24-й минуте отличился Дерик Брассар, а затем, на 36-й минуте, Скотт Сабурен вывел «Сенаторз» вперёд. Но вскоре «Монреаль» отыгрался. Голевую передачу записал на свой счёт российский нападающий Евгений Дадонов, а шайбу забросил 20-летний Кейден Гуле. Судьба победителя определялась в овертайме. На исходе третьей его минуты форвард «Оттавы» Дрейк Батерсон принёс своей команде результат после паса Дерика Брассара.
Евгений Дадонов завершил матч с коэффициентом полезности «+1», а российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев – с коэффициентом «-1».
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