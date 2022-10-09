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«Монреаль» в овертайме уступил «Оттаве». На счету Дадонова результативная передача

«Монреаль» в овертайме уступил «Оттаве». На счету Дадонова результативная передача
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В ночь на 9 октября состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором встретились «Оттава Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс». Игра завершилась со счётом 3:2 (ОТ) в пользу «Оттавы».

«Монреаль» с девятой минуты вёл в счёте после точного броска Коула Кофилда, которому ассистировали Шон Монахан и Крис Уайдман. Во втором периоде «Оттава» повернула ход игры в свою пользу: сначала на 24-й минуте отличился Дерик Брассар, а затем, на 36-й минуте, Скотт Сабурен вывел «Сенаторз» вперёд. Но вскоре «Монреаль» отыгрался. Голевую передачу записал на свой счёт российский нападающий Евгений Дадонов, а шайбу забросил 20-летний Кейден Гуле. Судьба победителя определялась в овертайме. На исходе третьей его минуты форвард «Оттавы» Дрейк Батерсон принёс своей команде результат после паса Дерика Брассара.

Евгений Дадонов завершил матч с коэффициентом полезности «+1», а российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев – с коэффициентом «-1».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
09 октября 2022, воскресенье. 01:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Уайдман, Монахан) – 08:47 (5x4)   1:1 Брассар (Пинто, Батерсон) – 23:48 (5x4)   2:1 Сабурен (Гэмбрелл) – 35:17 (5x5)   2:2 Гуле (Дадонов, Шюнеман) – 38:40 (5x5)   3:2 Батерсон (Брассар, Пинто) – 62:46 (4x3)
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