Наместников прокомментировал свой хет-трик в предсезонном матче в ворота «Флориды»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников прокомментировал свой хет-трик в предсезонном матче с «Флоридой».
«Это придаёт уверенности, но нельзя переоценивать этот хет-трик. В регулярном чемпионате всё будет по-другому, но определённо приятно забить несколько голов и, надеюсь, перенести эту результативность в новый сезон.
Было весело. Атмосфера была отличной. Болельщики сегодня были великолепны. Было приятно одержать эту победу», — цитирует форварда официальный сайт клуба.
Напомним, «Тампа» подписала однолетнее соглашение с 29-летним российским хоккеистом на общую сумму $ 2,5 млн. Наместников был задрафтован в 2011 году клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом раунде под общим 27-м номером.
Российский нападающий начинал прошлый сезон в «Детройт Ред Уингз», за который сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате, забросив 13 шайб и отдав 12 результативных передач при показателе полезности «+1». В ходе сезона его обменяли в «Даллас Старз», где он сыграл 15 встреч и набрал 5 (3+2) баллов. В плей-офф российский нападающий провёл ещё семь матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
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