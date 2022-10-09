Третьяк: мы таких денег не получали, которые сегодня получают хоккеисты

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк вспомнил времена своей игры за сборную СССР и ЦСКА и рассказал как справлялся со звёздной болезнью.

«Каждый человек должен знать, за что он работает. Вы думаете, мы только за честь страны играли? Конечно, за честь страны. Мы таких денег не получали, какие сегодня получают хоккеисты, и это я не говорю об НХЛ. Мы считались патриотами страны, деньги были не главным в карьере. За страну играли. Но всё равно у нас семьи были, каждый хотел стать мастером спорта, доиграть до первой сборной, попасть на чемпионат мира, Олимпийские игры. Это всё ступени, за которые нужно бороться.

С кем сложнее бороться: с соперником или с собой? Бороться всегда сложно, когда достигнешь чего-то. Звёздная болезнь – она существует. Мне 17 лет, все обложки журналов в Советском Союзе, я получал письма – конечно, при таких обстоятельствах взлетишь. Но я дома редко бывал, а на сборах не забалуешь. Мне засветиться сложно было, но, конечно, приятно, что меня узнавали.



С самим собой, конечно, тяжело. Сегодня ты выигрываешь – завтра проиграешь. Ты должен себя настраивать, мотивация должна быть. У тебя же имя есть: ты должен уважать соперника, ты должен уважать себя, ты должен готовиться к каждому матчу», — цитирует Третьяка «БИЗНЕС Online».