Пиджаки, высокие должности и болезни. Как за полвека изменились звёзды Суперсерии-1972

Два вратаря ушли в политику, ярчайший нападающий 12 лет борется с лейкемией, а кто-то уже давно наслаждается почётной пенсией.

«Чемпионат» продолжает рассказывать о хоккеистах, которые принимали участие в легендарной Суперсерии-1972 между сборными СССР и Канады. Сегодня покажем, как лучшие игроки команд изменились за прошедшие 50 лет.

Владислав Третьяк

1972 Сейчас

20-летний Владислав Третьяк провёл в рамках Суперсерии все восемь матчей, хотя в заявке на турнир числились ещё три вратаря. Коэффициент надёжности Третьяка составил 88,4% и оказался выше, чем у обоих канадских голкиперов Кена Драйдена и Тони Эспозито, поровну поделивших игры между собой.

После окончания профессиональной карьеры Третьяк пробовал себя в роли тренера. В начале нулевых он даже отправился в Северную Америку, где помог Эду Бельфору выиграть «Везина Трофи». В 2000 году Владимир Путин предложил Третьяку место в Президентском Совете по физической культуре и спорту. На следующих парламентских выборах экс-голкипер избрался в Госдуму, которую не покидает до сих пор. В 2006 году Третьяк возглавил ФХР – сегодня он сохраняет и этот пост.

Юрий Ляпкин

1972 Сейчас

27-летний Юрий Ляпкин стал самым результативным защитником Суперсерии, хотя сыграл только в шести матчах из восьми. В будущем почётный гражданин Балашихи набрал 6 (1+5) очков. Ляпкин не выделялся ни жёсткостью, ни скоростью, а незаменимым в сборной стал благодаря филигранной технике и отличному видению площадки.

В 90-е Ляпкин выбрал необычное направление для тренерской деятельности. В течение шести лет он работал хоккейным консультантом в японском Нагано. В ведении бывшего защитника были не только юношеские и взрослые команды, но также детские и женские. В 1999-м Ляпкин вернулся в Россию, где на три года получил должность генменеджера «Крыльев Советов». Имя Ляпкина носит арена в Балашихе, на которой последние четыре года выступал «Авангард», а сейчас играет «Витязь».

Владимир Лутченко

1972 Сейчас

21-летний Владимир Лутченко отстал от Ляпкина совсем ненамного – у него 4 (1+3) балла за результативность. Завершив карьеру, Лутченко возглавил школу ЦСКА, но вскоре переехал в Бостон, где тоже работал детским тренером. В 2004 году Лутченко дорос до скаута «Рейнджерс». После возвращения в Россию он получил статус члена Правления и куратора конференции «Юг и «Северный Кавказ» в Ночной хоккейной лиге.

Борис Михайлов

1972 Сейчас

26-летний Борис Михайлов забросил в ворота канадцев три шайбы и завершил Суперсерию с показателем полезности «-4». В карьере двукратного олимпийского чемпиона были турниры лучше.

В отличие от многих товарищей по сборной, Михайлов остался в России после окончания игровой карьеры. Борис Петрович работал главным тренером СКА, ЦСКА и новокузнецкого «Металлурга». Кроме того, в 1993 году сборная России под его началом впервые в своей истории выиграла золотые медали чемпионата мира.

Александр Якушев

1972 Сейчас

Главной звездой Суперсерии в массовом сознании считается Валерий Харламов, но именно Александр Якушев стал самым результативным хоккеистом советской команды в рамках турнира. 25-летний нападающий забросил семь шайб и набрал 11 очков при показателе полезности «+5». Во всех четырёх московских матчах Якушев признавался жюри канадских экспертов лучшим игроком.

Форвард выступал за «Спартак», поэтому в его коллекции больше титулов чемпиона мира, чем чемпиона СССР. Ещё во времена Союза Якушев уехал за границу – три года играл за австрийский «Капфенберг». Затем он возглавил «Спартак», но через четыре сезона вновь отправился в Европу. В конце 90-х Якушев вернулся к управлению красно-белым клубом, а также в течение двух лет руководил сборной России. На этом тренерская карьера специалиста завершилась. Сейчас он является председателем совета легенд Ночной хоккейной лиги.

Александр Мальцев

1972 Сейчас

Александру Мальцев повезло ещё меньше – за 17 сезонов в «Динамо» он ни разу не смог победить в чемпионате СССР. Зато у нападающего – две золотые олимпийские медали. В рамках Суперсерии 23-летний Мальцев отдал пять передач.

После выхода на хоккейную пенсию Мальцев окончил педагогический институт и Высшую школу тренеров, но карьера на скамейке не задалась. Мальцев оказался одним из первых спортсменов, устремившихся в политику. Он баллотировался в депутаты Госдумы ещё в середине 90-х, а в 1996-м даже подал свою кандидатуру на выборы президента России – позднее снял её в пользу Геннадия Зюганова. На выборах губернатора Московской области через три года Мальцев набрал 3,58% голосов. В 2018-м поддерживал Павла Грудинина. Сейчас Мальцев – советник вице-президента московского «Динамо».

Фил Эспозито

1972 Сейчас

Колоритный канадский форвард с 13 очками стал лучшим бомбардиром Суперсерии. После завершения карьеры в 1981 году он наслаждался ролью заслуженного ветерана. Часто приезжал в Россию.

Кен Драйден

1972 Сейчас

25-летний голкипер сыграл в четырёх матчах со сборной СССР. Через год Драйден взял перерыв в хоккейной карьере, чтобы закончить обучение в юридическом университете. Эта пауза также позволила ему написать книгу о событиях Суперсерии. Она была издана в Советском Союзе под названием «Хоккей на высшем уровне».

Драйден комментировал хоккейные матчи на трёх Олимпиадах, но основным родом его деятельности стало преподавание. Экс-вратарь работал в университете Торонто, а затем устроился в Министерство образования. На рубеже 90-х и нулевых Драйден всё же вернулся в хоккей – он занял пост президента «Мэйпл Лифс». В следующий раз он покинул спорт в 2004 году, когда стал министром социального обеспечения Канады.

Пол Хендерсон

1972 Сейчас

29-летний Пол Хендерсон сыграл важнейшую роль для своей команды в московской части серии. Он забросил победные шайбы в трёх последних – решающих – играх. В общей сложности Хендерсон набрал 10 (7+3) очков.



Гораздо сложнее самих матчей Полу далась слава, которая обрушилась на него после удачного выступления. Хендерсон столкнулся с психологическими проблемами, пытаясь соответствовать высоким ожиданиям. Несколько следующих сезонов нападающему смазала депрессия. Через три года после Суперсерии он стал очень религиозным человеком и отстранился от общественности. В начале десятых у бывшего спортсмена обнаружили лейкемию. Он продолжает бороться с заболеванием.

Бобби Кларк

1972 Сейчас

23-летний нападающий набрал во время Суперсерии 6 (2+4) очков, однако запомнился прежде всего грубым приёмом против Валерия Харламова: Кларк ударил соперника клюшкой по ноге. В советской прессе Бобби получил красноречивое прозвище «убийца».



Кларк провёл 15 сезонов в составе «Флайерз», а после стал генеральным менеджером клуба – причём самым молодым в истории НХЛ. Добиться успеха на своём посту экс-форварду не удалось.