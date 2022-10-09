Третьяк рассказал о случае неуважения к сопернику во время его выступления за сборную СССР

Президент Федерации хоккея России и легендарный советский вратарь Владислав Третьяк вспомнил хоккейный матч между сборными СССР и США, прошедший 22 февраля 1980 года на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде, который завершился сенсационной победой американской команды. Встреча получила название «Чудо на льду».
«В 1980-м мы всех энхаэловских хоккеистов обыгрывали, тогда у нас была потрясающая команда: называлась «Красная машина», мы почти без поражений шли. Возглавлял её Виктор Тихонов. В 1980-м Игры проходили в США и за три дня до старта сборная хозяев подошла к нам и сказала, что хотела бы провести товарищеский матч. Мы их обыграли со счётом 12:3 при их же болельщиках. Когда мы смотрели на продвижение по турнирной сетке, мы болели за американцев, чтобы они шведов и чехов обыграли. А они потихоньку добрались до нас. Тихонов так был уверен в той победе – он вратаря Владимира Мышкина поставил на тот матч, – а мы проиграли тогда – 3:4.
Оценку сопернику вы должны давать только после того, как вы его обыграете. А мы любим ещё до Олимпийских игр говорить, что эти не конкуренты… Все журналисты писали, что будет лёгкая прогулка. Да, американцам тогда помог Бог, но если бы мы сыграли с ними ещё 10 матчей, то, я вам гарантирую, то все 10 выиграли бы», — цитирует Третьяка «БИЗНЕС Online».
Матч сыграл решающую роль в распределении медалей в хоккейном турнире Олимпиады: выиграв заключительный матч финального турнира у Финляндии, сборная США завоевала золотые медали.
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