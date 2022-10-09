«Если я прихожу на 10 минут раньше, мне кажется, что я опоздал». Проворов — о тренировках
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Корреспондент Билл Мельцер рассказал о том, как тренируется и готовится к играм российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов.
«Существование сверхстрогого режима тренировок является общеизвестным для всех, но Проворов предпочитает не вдаваться в подробности, потому что считает, что это даёт ему конкурентное преимущество. Он яростно ненавидит проигрывать, будет играть с травмами, которые не позволили бы большинству других игроков выйти на лёд. Иван ненавидит быть вдали ото льда.
«Если я прихожу на 10 минут раньше, мне кажется, что я опоздал», — сказал недавно Проворов во время сборов.
В общем, мысли Проворова постоянно сосредоточены на хоккее», — написал Мельцер в заметке на официальном сайте «Филадельфии Флайерз».
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