Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Если я прихожу на 10 минут раньше, мне кажется, что я опоздал». Проворов — о тренировках

«Если я прихожу на 10 минут раньше, мне кажется, что я опоздал». Проворов — о тренировках
Комментарии

Корреспондент Билл Мельцер рассказал о том, как тренируется и готовится к играм российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов.

«Существование сверхстрогого режима тренировок является общеизвестным для всех, но Проворов предпочитает не вдаваться в подробности, потому что считает, что это даёт ему конкурентное преимущество. Он яростно ненавидит проигрывать, будет играть с травмами, которые не позволили бы большинству других игроков выйти на лёд. Иван ненавидит быть вдали ото льда.

«Если я прихожу на 10 минут раньше, мне кажется, что я опоздал», — сказал недавно Проворов во время сборов.

В общем, мысли Проворова постоянно сосредоточены на хоккее», — написал Мельцер в заметке на официальном сайте «Филадельфии Флайерз».

Новость по теме
Проворов провёл мастер-класс для юных игроков «Динамо» Минск
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022