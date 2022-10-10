«Тампа» отстранила Коула, попавшего в скандал по обвинению в сексуальных домогательствах

33-летний канадский защитник Иэн Коул, являющийся двукратным обладателем Кубка Стэнли, будет отстранён от основного состава «Тампы-Бэй Лайтнинг» после того, как хоккеист угодил в громкий скандал связанный с обвинениями в домогательствах.

«Команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» отстранила Иэна Коула, пока НХЛ проводит расследование утверждений о том, что он ухаживал за несовершеннолетней и изнасиловал её», — сообщил журналист TSN Крис Джонстон в «Твиттере».

Напомним, Коул стал игроком «Тампы» в это межсезонье, подписав контракт сроком на один год на $ 2,9 млн. Ранее опытный защитник выступал за «Сент-Луис Блюз», «Питтсбург Пингвинз», «Коламбус Блю Джекетс», «Колорадо Эвеланш», «Миннесоту Уайлд» и «Каролину Харрикейнз». Всего в НХЛ он провёл 670 встреч, в которых набрал 165 (29+136) очков и заработал показатель полезности «+131».