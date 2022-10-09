НХЛ занялась ситуацией с обвинением Коула в сексуальных домогательствах

Национальная хоккейная лига изучает ситуацию с обвинением Иэна Коула в сексуальных домогательствах, сообщает корреспондент Кэти Стрэнг в своём «твиттере» со ссылкой на слова заместителя комиссара лиги Билла Дейли.
Напомним, сегодня стало известно о том, что двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (2016, 2017 годы) Иэна Коула обвинили в сексуальных домогательствах. Заявление опубликовано в одном из аккаунтов в «Твиттере».
Прошлый сезон Коул провёл в «Каролине Харрикейнз». Защитник принял участие в 72 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал 17 результативных передач, суммарно набрав 19 очков при показателе полезности «+15» и 83 минутах штрафного времени. В плей-офф Коул сыграл ещё 14 матчей, в которых записал на свой счёт два (1+1) очка.
Этим летом защитника подписала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Соглашение рассчитано на один год на сумму $ 3 млн.
- 9 октября 2022
-
23:20
-
23:05
-
22:54
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:23
-
22:03
-
21:33
-
21:22
-
21:02
-
20:55
-
20:43
-
20:36
-
20:18
-
19:36
-
19:30
-
19:27
-
18:47
-
18:37
-
18:21
-
17:56
-
17:45
-
17:37
-
17:11
-
16:31
-
16:19
-
15:53
-
15:50
-
15:16
-
15:00
-
14:39
-
14:00
-
13:18
-
12:57