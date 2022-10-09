НХЛ занялась ситуацией с обвинением Коула в сексуальных домогательствах

Национальная хоккейная лига изучает ситуацию с обвинением Иэна Коула в сексуальных домогательствах, сообщает корреспондент Кэти Стрэнг в своём «твиттере» со ссылкой на слова заместителя комиссара лиги Билла Дейли.

Напомним, сегодня стало известно о том, что двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (2016, 2017 годы) Иэна Коула обвинили в сексуальных домогательствах. Заявление опубликовано в одном из аккаунтов в «Твиттере».

Прошлый сезон Коул провёл в «Каролине Харрикейнз». Защитник принял участие в 72 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал 17 результативных передач, суммарно набрав 19 очков при показателе полезности «+15» и 83 минутах штрафного времени. В плей-офф Коул сыграл ещё 14 матчей, в которых записал на свой счёт два (1+1) очка.

Этим летом защитника подписала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Соглашение рассчитано на один год на сумму $ 3 млн.