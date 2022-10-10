ЦСКА упустил преимущество в две шайбы, но в серии буллитов дожал «Амур»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Амур» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0).
Первый период оказался безголевым. На 34-й минуте Владислав Каменев с передачи Константина Окулова при игре «четыре на четыре» открыл счёт во встрече. Через 69 секунд нападающий ЦСКА оформил дубль. Ему вновь ассистировал Константин Окулов. На 48-й минуте Сергей Дубакин отыграл один гол. На 54-й минуте Игнат Коротких сравнял счёт. Победу в серии буллитов своей команде принёс Окулов.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Балашихе сыграет с «Витязем». «Амур» в Омске встретится с «Авангардом». Оба матча состоятся 13 октября.
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