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ЦСКА упустил преимущество в две шайбы, но в серии буллитов дожал «Амур»

ЦСКА упустил преимущество в две шайбы, но в серии буллитов дожал «Амур»
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Амур» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2022, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев (Окулов) – 33:32 (4x4)   0:2 Каменев (Окулов) – 34:41 (5x5)   1:2 Дубакин – 47:38 (5x5)   2:2 Коротких (Дубакин, Аляев) – 53:19 (5x5)   2:3 Окулов – 65:00 (ПБ)

Первый период оказался безголевым. На 34-й минуте Владислав Каменев с передачи Константина Окулова при игре «четыре на четыре» открыл счёт во встрече. Через 69 секунд нападающий ЦСКА оформил дубль. Ему вновь ассистировал Константин Окулов. На 48-й минуте Сергей Дубакин отыграл один гол. На 54-й минуте Игнат Коротких сравнял счёт. Победу в серии буллитов своей команде принёс Окулов.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Балашихе сыграет с «Витязем». «Амур» в Омске встретится с «Авангардом». Оба матча состоятся 13 октября.

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