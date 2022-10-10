ЦСКА в матче с «Амуром» сыграет без двух основных голкиперов

ЦСКА объявил состав на гостевой матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром». Встреча пройдёт в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена», стартовое вбрасывание запланировано на 12:00 по московскому времени.

В состав армейцев не попали основные вратари: в заявке не оказалось ни шведского голкипера Адама Рейдеборна, ни российского стража ворот Александра Шарыченкова. Их места заняли 21-летний Всеволод Скотников и 17-летний Тимофей Обвинцев.

Стартовый состав ЦСКА выглядит следующим образом:

Скотников (Обвинцев);

Классон — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Абрамов;

Диц — Дыбленко, Полтапов — Григоренко — Плотников;

Сергеев — Киселевич, Окулов — Каменев — Соркин;

Провольнев, Юртайкин — Панкратов — Долженков; Мингачёв.