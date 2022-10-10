Генменеджер «Авангарда» рассказал, кто в клубе ответственен за увольнение Рябыкина

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал, чьим решением было увольнение главного тренера команды Дмитрия Рябыкина.

«Это было моё решение или Александр Крылов участвовал в этом процессе? Мы с Александром Крыловым за все три года нашей совместной работы пришли к четкой схеме взаимодействия: у меня есть полномочия в принятии решений относительно главной команды, разумеется, с согласованием определяющих шагов. Инициатива и ответственность за все эти решения лежит на мне как на генеральном менеджере. В последнее время Александр Владимирович был сосредоточен на запуске новой арены и развитии детского хоккея. Очевидно, что времени на глубокое вовлечение в спортивные процессы у него было не так много. Тем не менее его роль как человека, который принимает финальные согласующие решения, была по-прежнему актуальна», — сказал Волков специально для «Чемпионата».