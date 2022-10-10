«Ситуация стала критической». В «Авангарде» объяснили причины увольнения Рябыкина

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков высказался об увольнении главного тренера команды Дмитрия Рябыкина.
«Результаты команды, а главное, игра оставляют желать лучшего, это очевидно. И главное — нет прогресса, время на исправление ситуации мы давали, и, если бы команда понемногу добавляла, это было бы видно. Однако в последних матчах мы чередуем победы с поражениями, причём поражениями чувствительными — 0:5, 0:4. Безусловно, нас это не устраивает. Ситуация стала критической, атмосфера в коллективе была удручающей, так что не было смысла больше ждать. Дмитрий Рябыкин многое дал «Авангарду» за эти годы, мы благодарим его за работу.
Почему Кравец продолжит работу с «Авангардом» в должности исполняющего обязанности? Прежде всего он обладает необходимым опытом управления командами КХЛ. С первых матчей в «Авангарде» он активно включился в работу, мы видели его заряженность — как он подсказывал, как предлагал различные идеи. Он знает, как донести мысль до игроков, как потребовать с них выполнение своей установки. Поэтому мы приняли решение доверить ему команду сейчас», — сказал Волков специально для «Чемпионата».
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