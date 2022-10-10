Главный тренер ЦСКА Фёдоров: хотели завершить игру правильно, в овертайме сняв вратаря

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче с хабаровским «Амуром» (3:2 Б).
«Есть определённые проблемы у нас с реализацией, всё же, создали мы чуть больше моментов, чем «Амур». Третий период нам не в зачёт, не всё получилось. Может, где-то сбавили градус. Хотели завершить игру правильно, в овертайме решили снять вратаря. Считаю, что мы заслужили такой исход матча, победив в буллитах. Парней с победой, это был необычный выезд, сложно играть в десять утра, в двенадцать. Соперник показал очень хороший хоккей, мне «Амур» всегда импонировал — встречались с ними летом на Кубке мэра Москвы, другого и не ожидали», — приводит слова Фёдорова официальный сайт КХЛ.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Балашихе сыграет с «Витязем». «Амур» в Омске встретится с «Авангардом». Оба матча состоятся 13 октября.
- 10 октября 2022
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