«С нашей стороны — один из лучших матчей в сезоне». Епанчинцев об игре с ЦСКА

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (2:3 Б).
«Хороший матч! С нашей стороны — один из лучших в сезоне. Да, были ошибки, но ребята на протяжении всего матча выполнили тренерскую установку, играли с большим азартом против хорошего соперника. Забили хорошие, трудовые шайбы. В овертайме был хороший, стопроцентный момент, но не хватило хоккейного везения. Ну а буллиты — мы понимаем, что у соперника больше мастерства. Придёт с опытом.
Коротких подарили первую шайбу, пожелали, чтобы не останавливался на этом. Их звено сегодня здорово сыграло. Главное, чтобы в каждой игре стабильно помогали команде. Почему выбрали Калниньша на игру? Последнее слово всегда за тренером вратарей. Я его игру в матче оценю как очень уверенную. Он оставил команду в игре при счёте 0:2, парни это почувствовали. Вратарь помог команде, команда помогла вратарю, поэтому и смогли добиться заработанного очка» — приводит слова Епанчинцева сайт КХЛ.
- 10 октября 2022
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