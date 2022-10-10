Форвард «Динамо» Рашевский в шикарном проходе отдал голевую передачу на О'Делла

В эти минуты в Магнитогорске проходит матч регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Местный Металлург» принимает на своём льду московоское «Динамо». (Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу гостей).

Первую шайбу в матче забросил форвард москвичей Эрик О'Делл после шикарного сольного прохода Дмитрия Рашевского.

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В текущем сезоне Эрик О'Делл провёл 16 игр, в которых забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+15».

Рашевский также сыграл 16 матчей, в которых набрал 12 (7+5) очков.

Московское «Динамо» после 16 сыгранных встреч набрало 24 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.