Главный тренер «Металлурга» Воробьёв прокомментировал поражение в матче с «Динамо»

Наставник «Металлурга» Илья Воробьёв дал комментарий после проигранного матча с московским «Динамо» (1:3).

«Забив за полторы минуты один гол — на успех очень сложно рассчитывать. Поэтому это основное — сейчас надо находить пути к воротам, забивать «грязные» голы, с пятака, рабочие. Так у нас за две игры один гол и один, который случайно засчитали. Этого мало. Над этим надо работать.

Не оказалось ли первое звено слишком лёгким для габаритных игроков «Динамо» без Андрея Чибисова? Там моменты то были и их было достаточно, надо просто забивать их. Лёгким или не лёгким — это уже другой вопрос.

Почему Кошелева не было? У него там была одна проблема, поэтому держим его сейчас. Ему надо несколько отойти от одной вещи.

Трое канадцев в одном звене второй матч подряд. Работает ли эта задумка? На данный момент — не работает», — приводит слова Воробьёва сайт «Металлурга».