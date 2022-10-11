Первый тренер Назарова: Андрей говорил — всегда буду биться за молодых
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Виктор Перегудов, первый тренер главного тренера ХК «Сочи» Андрея Назарова рассказал о становлении специалиста как тренера.
«Я Андрюху помню, когда он ещё у меня говорил: «Я всегда буду биться за молодых!» И он всегда бился! Я ещё тогда понимал, что этот человек будет тренером. Он после меня отыграл больше 10 лет в Северной Америке, а потом говорил: «Что мне делать, Виктор Михайлович?» Я сейчас смотрю за Андреем и его командой. Там полный порядок, они добьются своего», — сказал Перегудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
ХК «Сочи» в текущем сезоне Фонбет Континентальной хоккейной лиги после 15 сыгранных матчей занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав восемь очков и одержав три победы.
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