Первый тренер Назарова: Андрей говорил — всегда буду биться за молодых

Виктор Перегудов, первый тренер главного тренера ХК «Сочи» Андрея Назарова рассказал о становлении специалиста как тренера.



«Я Андрюху помню, когда он ещё у меня говорил: «Я всегда буду биться за молодых!» И он всегда бился! Я ещё тогда понимал, что этот человек будет тренером. Он после меня отыграл больше 10 лет в Северной Америке, а потом говорил: «Что мне делать, Виктор Михайлович?» Я сейчас смотрю за Андреем и его командой. Там полный порядок, они добьются своего», — сказал Перегудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

ХК «Сочи» в текущем сезоне Фонбет Континентальной хоккейной лиги после 15 сыгранных матчей занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав восемь очков и одержав три победы.