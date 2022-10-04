Назаров: мы не в шахматы играем. Тут нельзя полотенце выкидывать и проигрывать

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (4:2).

«Хотел бы поблагодарить своих ребят, сложная игра. Мы все знаем, как на Дальнем Востоке сложно брать очки, тем более побеждать. Хорошо сыграли в обороне, где-то повезло в конце, пару штанг было. Рады победе, готовимся к следующему матчу. Игра идёт все 60 минут, нельзя выделять один период или пять последних минут. Мы не в шахматы играем. Тут нельзя полотенце выкидывать и проигрывать, или наоборот. Повторюсь, очень тяжело играть на Дальнем Востоке. Смена часовых поясов идёт, без раскатки, непонятно, когда завтрак и обед, когда проснулись.

Дело в самоотдаче. Если её не будет, победить не получится. Мы смотрим турнирную таблицу, видим существенное отставание от восьмёрки. На выезде мы выиграли или дома – неважно. Ребята понимают ответственность, нужно приближаться к восьмёрке, пытаться выиграть каждый матч. Нельзя сказать, что второй период был провальным. Когда ты ведёшь в счёте, противник старается играть за пределом возможностей. Ты стараешься его удержать, пропустить как можно меньше голов», — приводит слова Назарова официальный сайт КХЛ.