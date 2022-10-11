Эспозито: мне говорили, что Суперсерией люди хотели отвлечься от коммунизма

Фил Эспозито поделился мнением об ударе Бобби Кларка по ногам Валерию Харламову в шестом матче Суперсерии-1972.

«Меня злит только то, что он не сделал этого в первой игре. Я ему об этом так и сказал: «Кларки, тебе надо было сделать это ещё в первом матче». Он просто улыбнулся. Послушайте, это война. Мне говорили, что становилось всё более очевидно, что благодаря этой серии они хотели отвлечься от коммунизма», — приводит слова Эспозито CBC Sports в собственной статье, посвящённой Суперсерии-1972.

В шестом матче серии сборная Канады победила сборную СССР со счётом 3:2 (0:0, 3:2, 0:0). Ворота команд защищали Владислав Третьяк и Кен Драйден. По итогам серии канадцы выиграли четыре матча, СССР – три, ещё одна игра закончилась вничью.