The Score: Капризов — третий среди кандидатов на звание лучшего игрока НХЛ в новом сезоне

Журналист The Score Джош Голд-Смит составил топ-5 главных кандидатов на выигрыш «Харт Трофи» в сезоне-2022/2023 — приз, который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ.
В рейтинг попали сразу двое российских хоккеистов. На пятое место североамериканский обозреватель поставил голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Тройку же замкнул другой россиянин — нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.
Отметим, что между российскими хоккеистами — на четвёртой строчке — расположился лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Вторую позицию неожиданно занял канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, которого многие считают главным кандидатом на «Харт». Однако Голд-Смит поставил на первое место нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.
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