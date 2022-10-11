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The Score: Капризов — третий среди кандидатов на звание лучшего игрока НХЛ в новом сезоне

The Score: Капризов — третий среди кандидатов на звание лучшего игрока НХЛ в новом сезоне
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Журналист The Score Джош Голд-Смит составил топ-5 главных кандидатов на выигрыш «Харт Трофи» в сезоне-2022/2023 — приз, который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ.

В рейтинг попали сразу двое российских хоккеистов. На пятое место североамериканский обозреватель поставил голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Тройку же замкнул другой россиянин — нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

Отметим, что между российскими хоккеистами — на четвёртой строчке — расположился лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Вторую позицию неожиданно занял канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, которого многие считают главным кандидатом на «Харт». Однако Голд-Смит поставил на первое место нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.

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