«Я был молод и туп». Канадский фанат рассказал, как его арестовали в Москве на Суперсерии

Водный лыжник и хоккейный болельщик Пьер Плуфф рассказал, как его арестовали в Москве на Суперсерии 1972 года.

«Думаю, практически все летели из Монреаля, так что вечеринка началась там. Там было 3000 канадцев, и вечеринка началась там. У нас не было языкового барьера, это были канадцы, которые собирались доказать миру, что это наша игра. Я привёз с собой горн и играл на нём, высунувшись из окна номера. Так что довольно скоро ко мне постучалась полиция и сказала, что мне нельзя на нём играть. Горн был символом революции или что-то такое.



После победы во втором (московском) матче я поехал в отель игроков праздновать с ними. Пит Маховлич сказал: «Пьер, пойдём выпьем в баре». Я пошёл в бар, но меня отказались обслуживать. Я немного вышел из себя, говорил: «Да я тут каждый вечер бываю». Пытался объясниться, но меня всё равно не обслужили.

Тогда я слегка ударил по бутылке, которая стояла на стойке бара. Она завертелась, влетела в бокалы и разбила их. Девушка стала орать. Я отошёл назад и задел стол. Ещё несколько бокалов упало, девушка начала свистеть. Пришёл какой-то здоровяк, вышибала, и схватил меня. Я был молодым и тупым. А сейчас, наверное, просто тупой. В общем, я ему двинул. Боже мой, да моему кулаку было больнее, чем ему.

Дело было плохо. Меня посадили в камеру, но я был молодым и дерзким. Мне было всё равно. Самое тяжёлое, что ты теряешь ощущение времени. В камере над дверью горели лампочки. Я заснул, сколько я проспал? 15 минут, час, два? Свет горел круглые сутки, так что я не знал, который сейчас час. Психологически это тяжело», — приводит слова Плуффа CBS Sports.