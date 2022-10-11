Канадский дипломат рассказал, как отмазывал болельщика в милиции на Суперсерии-1972

Канадский дипломат Гари Смит, работавший в Москве во время Суперсерии-1972, рассказал о ситуации водного лыжника и хоккейного болельщика Пьера Плуффа. Его арестовали в Москве во время российской части Суперсерии, и Смиту пришлось вызволять того из милиции.

«Я отвечал за приезд сборной Канады в СССР. Были проблемы с размещением. Правильные ли у нас билеты? Что насчёт жён? Что насчёт сотен канадских журналистов? Было много споров по поводу билетов, номеров, как нам провезти мясо и пиво и так далее. И были споры о том, будут ли жёны жить в одном отеле с игроками.



Для болельщиков это стоило 649 канадских долларов. В эту цену входили перелёты туда и обратно, 10 дней в отеле, питание, четыре билета на матчи, билеты в цирк, на балет и экскурсия по Москве. Так что это было выгодное предложение. И там можно было покупать водку по 90 центов за бутылку.

Что касается случая с Плуффом, то его арестовали. Он устроил скандал в баре и подрался с охранником. Среди канадцев ходили слухи, что ему обрили голову и сделали татуировки на пятках. И внезапно болельщики решили, что лучше остерегаться. Это их остудило. Плуффа обвиняли в хулиганстве, ему грозило от года до пяти каторги в Сибири. Я вёл переговоры по выделению билетов на матчи и выкроил около 250 билетов для нужд посольства. Часть этих билетов пошла на то, чтобы отмазать Пьера в полиции», — приводит слова Смита CBS Sports.