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Легенда Эспозито: наши девочки голодали в Москве, пришлось пробовать украсть для них еду

Легенда Эспозито: наши девочки голодали в Москве, пришлось пробовать украсть для них еду
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Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито рассказал о своих впечатлениях об СССР во время серии московских матчей Суперсерии 1972 года.

«Мой брат не хотел, чтобы жёны ехали в СССР. Я думал, Тони не прав, но он был прав, чёрт побери. Лучше бы мы не везли их, потому что девочки там фактически голодали. Нам приходилось пробовать украсть для них еду. У нас должно было быть с собой 350 ящиков молока, 350 ящиков газировки, 350 стейков, 350 упаковок пива. Но на месте осталась только половина всего. Кто забрал остальное? Никто не знает» — приводит слова Эспозито CBS Sports.

Отметим, что осенью-2022 исполняется 50 лет с великой Суперсерии-1972. О впечатлениях других канадцев от России можно прочитать в нашем материале:

«Нашему болельщику грозила каторга в Сибири». Воспоминания канадцев о Москве на Суперсерии «Нашему болельщику грозила каторга в Сибири». Воспоминания канадцев о Москве на Суперсерии
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