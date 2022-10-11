Легенда Эспозито: наши девочки голодали в Москве, пришлось пробовать украсть для них еду
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Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито рассказал о своих впечатлениях об СССР во время серии московских матчей Суперсерии 1972 года.
«Мой брат не хотел, чтобы жёны ехали в СССР. Я думал, Тони не прав, но он был прав, чёрт побери. Лучше бы мы не везли их, потому что девочки там фактически голодали. Нам приходилось пробовать украсть для них еду. У нас должно было быть с собой 350 ящиков молока, 350 ящиков газировки, 350 стейков, 350 упаковок пива. Но на месте осталась только половина всего. Кто забрал остальное? Никто не знает» — приводит слова Эспозито CBS Sports.
Отметим, что осенью-2022 исполняется 50 лет с великой Суперсерии-1972. О впечатлениях других канадцев от России можно прочитать в нашем материале:
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