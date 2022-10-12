Панарин вплотную приблизился к Самсонову по очкам за карьеру в НХЛ среди россиян

Российскому нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину удалось вплотную приблизиться к бывшему российскому форварду Сергею Самсонову по количеству набранных очков в Национальной хоккейной лиге за карьеру среди россиян.



В ночь на 12 октября на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоялся матч стартовавшего регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.



На 46-й минуте матча Панарин отдал голевой пас на Мику Зибанеджада. Теперь у Панарина 570 набранных очков за карьеру в НХЛ. У Самсонова – 571. На первом месте расположился нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На его счету 1410 очков в НХЛ.



Также эта передача стала для Панарина 250-м очком за клуб и помогла его команде одержать победу в напряжённом матче. Это единственное результативное действие Панарина в игре.