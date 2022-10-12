Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин вплотную приблизился к Самсонову по очкам за карьеру в НХЛ среди россиян

Панарин вплотную приблизился к Самсонову по очкам за карьеру в НХЛ среди россиян
Комментарии

Российскому нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину удалось вплотную приблизиться к бывшему российскому форварду Сергею Самсонову по количеству набранных очков в Национальной хоккейной лиге за карьеру среди россиян.

В ночь на 12 октября на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоялся матч стартовавшего регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

На 46-й минуте матча Панарин отдал голевой пас на Мику Зибанеджада. Теперь у Панарина 570 набранных очков за карьеру в НХЛ. У Самсонова – 571. На первом месте расположился нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На его счету 1410 очков в НХЛ.

Также эта передача стала для Панарина 250-м очком за клуб и помогла его команде одержать победу в напряжённом матче. Это единственное результативное действие Панарина в игре.

Самые дорогие игроки нового сезона НХЛ. В топ-3 – Панарин и Бобровский Самые дорогие игроки нового сезона НХЛ. В топ-3 – Панарин и Бобровский
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022