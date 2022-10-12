Плющев: Шестёркин и Василевский поборятся за звание лучшего вратаря в новом сезоне НХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от игры российских голкиперов НХЛ в новом сезоне. Сегодня 12 октября состоялся матч между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», в котором участвовали российские вратари Игорь Шестёркин и Андрей Василевский. Голкипер «Рейнджерс» отразил 26 из 27 бросков, Василевский справился с 36 бросками из 39.
«Делать выводы по первой игре нельзя. Но и Василевский, и Шестеркин себя давно зарекомендовали как вратари с большой буквы. Они входят в топ игроков НХЛ, о них прекрасно говорила пресса на протяжении всех лет выступления за океаном. Поэтому реально, что эти два вратаря будут бороться за Везину в этом сезоне снова.
Сумеет ли ещё кто-то из наших голкиперов себя показать с наилучшей стороны и претендовать на этот титул? Это вполне реально. Но ещё у скандинавов и североамериканцев хорошая вратарская школа, их ребята тоже будут бороться за Везину. Надеюсь, что конкуренция за Везину будет большая, потому что это хорошо не только для мирового хоккея, но и для рейтинга каждого игрока», — цитирует Плющева Metaratings.
- 12 октября 2022
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