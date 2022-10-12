«Баффало» продлил контракт с главным тренером Гранато. При нём клуб не выходил в плей-офф

«Баффало Сэйбрз» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Доном Гранато. Новый срок контракта не сообщается, однако известно, что договор с 55-летним специалистом заключён на срок более одного сезона.

Отметим, что Гранато возглавляет «клинков» второй сезон. В ходе чемпионата-2020/2021 Ральф Крюгер был уволен и на его место пришёл Дон, на тот момент занимавший пост помощника главного тренера. В том сезоне Гранато успел провести во главе команды 28 матчей, в которых одержал 10 побед и потерпел 19 поражений (три из них — в овертаймах). Клуб занял последнее, восьмое, место в Восточном дивизионе и последнее — в сводной таблице НХЛ.



Прошлый сезон «Баффало» финишировал на 11-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко. Оба чемпионата «клинки» не попадали в плей-офф.