«Пытаюсь его ударить и как в стену — ба-бам!» Любушкин — о забавной истории с Овечкиным

Новичок «Баффало Сэйбрз», российский защитник Илья Любушкин рассказал забавную историю, связанную с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
«Все говорят: «Неужели Овечкин такой здоровый?» Я говорю: «Да, здоровый». В первый мой сезон в НХЛ он берёт шайбу, заезжает в зону, едет в угол. Я пытаюсь его ударить, применить силовой приём и просто как в стену — ба-бам! Он не пошатнулся. Поворачивается на меня и говорит: «Молодчик, молодчик, стараешься». То есть я там со всей силы пытался шайбу отнять, силовой приём сделать — а он вообще даже не почувствовал ничего.
Так же и Ти Джей Оши. Он роста-то небольшого, но плотный. Он навстречу ехал, лоб в лоб попал — и я стою, задыхаюсь, дыхание сбилось», — сказал Любушкин в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».
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