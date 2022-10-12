Журналист НХЛ: Шестёркин — хороший вратарь, но он всё ещё не уровня Василевского

Журналист официального сайта НХЛ Трэйси Майерс поделилась мыслями о борьбе российских голкиперов НХЛ — Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Игоря Шестёркина из «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Величайший вратарь в мире». Мне довольно часто приводили эту цитату, когда я спрашивала о Василевском для рассказов. Трудно спорить, правда? Шестёркин — хороший вратарь, он всё ещё не уровня Василевского, входящего в расцвет своей карьеры. Вратарь «молний» является обладателем «Везины» и входил в тройку финалистов этой награды четыре сезона подряд (с 2017 по 2021 год). Он выиграл Кубок Стэнли в двух сезонах подряд и был близок к тому, чтобы добавить третий подряд в прошлом сезоне, когда проиграл в шести матчах «Колорадо Эвеланш». Так что, пока не доказано обратное, он лучший.

О, я отдаю Шестёркину должное. Его игра была выдающейся, и он поднимается по служебной лестнице. Но он ещё не достиг вершины горы. Всё дело в последовательности, верно? Это относится к любому хоккеисту, но особенно к вратарю, и Василевский — олицетворение этого. С тех пор как он стал первым номером «молний» в сезоне-2016/2017, его коэффициент надёжности никогда не превышал 2.62, а процент сейвов не был меньше 91,6%. Это нереально. Шестёркин в прошлом сезоне показал свою способность выносить нагрузку, а Василевский делал это годами. В сезоне-2017/2018 у него было рекордное количество матчей в НХЛ — 64 матча, и в прошлом сезоне он снова был близок к этому, когда у него было 63 встречи. Опять же, слава Шестёркину, но, когда он начнёт показывать такие цифры сезон за сезоном, как Василевский, я буду более убеждена в его месте на вершине горы», — приводит слова Майерс официальный сайт НХЛ.