Скорая помощь отказалась забирать хоккеиста, травмировавшегося в МХЛ
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Старший тренер «Толпара» Владимир Потапов рассказал об инциденте, произошедшем в матче регулярного чемпионата МХЛ с «Сибирскими Снайперами». Уфимский клуб потерпел поражение в серии буллитов со счётом 5:6.
«Я бы хотел обратить внимание на случившуюся ситуацию! Наш защитник Дмитрий Табатадзе получил травму, но его состояние пока неизвестно, потому как скорая помощь хозяев отказалась везти нашего игрока в больницу на диагностику, сославшись на закончившееся время оплаты. С таким отношением сталкиваемся впервые. Необходимо, чтобы лига обратила на это внимание! Сейчас игрок находится под наблюдением доктора «Толпара», вызваны городские медики, ждём результатов», — приводит слова Потапова официальный сайт «Салавата Юлаева».
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