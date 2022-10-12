Виталий Кравцов, получивший травму, пропустит тренировки и выездную серию «Рейнджерс»
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов, получивший травму на первом матче сезона с «Тампа-Бэй Лайтнинг», не примет участие в ближайшей тренировке клуба и не полетит с командой на выезд в Миннесоту и Виннипег. Об этом сообщила журналист Молли Уокер на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что российский форвард может вернуться в состав на следующей неделе.
Напомним, в дебютной встрече сезона с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кравцов получил повреждение в столкновении у борта с защитником «молний» Виктором Хедманом. Хотя само столкновение не предвещало никаких травм, 22-летний хоккеист не сумел продолжить матч и не появился на льду во втором периоде. Виталий успел провести лишь две смены, суммарно отыграв 1 минуту 28 секунд.
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