«Со Знарком поговорили по-мужски». Широков ответил на вопрос, мог ли перейти в «Ак Барс»

Форвард «Автомобилиста» Сергей Широков рассказал о том, мог ли он перейти в казанский «Ак Барс» во время межсезонья. О таком варианте сообщали СМИ.



«Разговоры были, но «Автомобилист» — это первая команда, которая реально заинтересовалась моими услугами. Мы начали переговоры, а то, что писалось, — больше разговоры, чем правда.



Мог ли перейти в Казань из-за хороших отношений со Знарком? Мы общались, конечно, говорили по телефону. Я честно сказал: «Олег Валерьевич, есть предложение, в моей ситуации долго ждать не приходится, надо делать выбор». По-мужски поговорили, обсудили этот вопрос. Я принял решение, посоветовавшись с семьёй, что для нас переезд в Екатеринбург будет хорошим продолжением карьеры, это новый вызов для меня как для спортсмена и хоккеиста», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с Сергеем Широковым читайте на «Чемпионате» завтра, 13 октября.