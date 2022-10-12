Разин: у «Динамо» Уил, Каблуков и О’Делл, а у нас мальчики 2002 и 2003 годов рождения

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин объяснил, почему команда плохо играла на вбрасываниях в матче с московским «Динамо».

«Почему настолько сильно уступили «Динамо» на вбрасываниях? Потому что у них есть О’Делл, Уил, Каблуков. А у нас мальчики 2002 и 2003 годов рождения. Я ответил на ваш вопрос? Если бы мы были командой ЦСКА, нам было бы легче.

Почему Вовченко не играл в овертайме и не бил буллит? Сегодня он был немного тяжеловат, он не играл период, потому что у него были проблемы с коньком ещё на раскатке. И сегодня он пропустил одну или две смены, когда ему делали конёк. И потом, когда «Динамо» сравняло, они вышли, а ритм игры был потерян. Плюс удаление, которое Пилипенко заработал… Но на буллит я его планировал выпустить четвёртым», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.