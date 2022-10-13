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«Вашингтон» проиграл «Бостону» в первом матче нового сезона НХЛ, у Овечкина «-2»

«Вашингтон» проиграл «Бостону» в первом матче нового сезона НХЛ, у Овечкина «-2»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась со счётом 5:2.

За «Бостон» забивали Патрис Бержерон», Давид Пастрняк, Тейлор Холл, Давид Крейчи и Хампус Линдхольм.

В составе «Вашингтона» отличились Энтони Манта и Конор Шири. Российский нападающий Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Форвард Евгений Кузнецов также завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Бостон» сыграет с «Аризоной Койотс». Матчи пройдут 14 и 16 октября соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2022, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бержерон (Пастрняк, Крейчи) – 07:58 (5x4)   0:2 Пастрняк (Крейчи, Клифтон) – 15:03 (5x5)   0:3 Холл (Пастрняк, Райлли) – 26:14 (5x5)   1:3 Манта (Строум, Густафссон) – 27:34 (5x5)   2:3 Шири (Дауд) – 32:43 (5x5)   2:4 Крейчи (Пастрняк, Заха) – 56:17 (5x5)   2:5 Линдхольм – 58:55 (en)
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