«Вашингтон» проиграл «Бостону» в первом матче нового сезона НХЛ, у Овечкина «-2»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась со счётом 5:2.

За «Бостон» забивали Патрис Бержерон», Давид Пастрняк, Тейлор Холл, Давид Крейчи и Хампус Линдхольм.

В составе «Вашингтона» отличились Энтони Манта и Конор Шири. Российский нападающий Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Форвард Евгений Кузнецов также завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Бостон» сыграет с «Аризоной Койотс». Матчи пройдут 14 и 16 октября соответственно.