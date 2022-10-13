Шайба Свечникова помогла «Каролине» начать сезон с победы над «Коламбусом»

В ночь на 13 октября на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



После первого периода на табло держались нули, хотя у обеих команд было по 10 бросков по воротам. В самом дебюте второго периода «Коламбус» повёл в счёте – с передачи Зака Веренски отличился Патрик Лайне. Но ровно через пять минут форвард «Каролины» Сет Джарвис восстановил равенство, а за полторы минуты до перерыва Брэди Шей вывел свою команду вперёд. В заключительной же 20-минутке «Харрикейнз» упрочили победу результативными бросками Мартина Нечаса и Андрея Свечникова (россиянину ассистировали Пол Штятсны и тот же Нечас).

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Свечников за 17 минут совершил два броска по воротам. Голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов, помимо четырёх пропущенных шайб, сделал за игру 39 сейвов. Его партнёр по команде, защитник Владислав Гавриков, провёл на льду 19 минут 43 секунды (два броска и коэффициент полезности «-2»). Результативный в предсезонке Егор Чинахов отыграл 14 минут 40 секунд с итоговым показателем «-1».