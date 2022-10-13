Правительство НСО прокомментировало отказ скорой помощи травмированному игроку «Толпара»

Вчера в матче МХЛ между «Сибирскими Снайперами» и «Толпаром» произошёл вопиющий инцидент. Защитник уфимской команды Дмитрий Табатадзе получил травму после того, как блокировал бросок. Бригада скорой помощи, дежурившая на стадионе, отказалась везти игрока на обследование, сославшись на завершившееся время оплаты. Министерство здравоохранения Новосибирской области прокомментировало данный инцидент.

«На матчах МХЛ, проходящих сейчас в Новосибирске, сотрудники ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» (ССМП) не дежурят. 12 октября вызов в ЛДС «Сибирь» диспетчер станции скорой помощи принял в 21:24. Туда была направлена ближайшая свободная бригада. Пациента доставили в одну из больниц Новосибирска», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Новосибирской области.



В министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области дали более подробный комментарий, из которого следует, что сначала представители «Толпара» отказались от госпитализации Табатадзе, но затем изменили своё решение.



«Как сообщает хоккейный клуб «Сибирь», во время матча чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между «Сибирскими Снайперами» и уфимским «Толпаром» дежурство осуществляла частная организация Логистический центр «Госпитализация». По договору автомобиль скорой помощи дежурит в течение всей игры, с учётом дополнительного времени.

Травму игрок «Толпара» получил в середине третьего периода. Игроку предложили госпитализацию в медцентр для обследования. Представители команды от госпитализации отказались. После окончания игры, которая прошла с дополнительным временем, овертаймом и буллитами, бригада скорой помощи частной медорганизации приняла другой вызов. В это время представители команды «Толпара» приняли решение о госпитализации. В связи с уже принятым следующим вызовом медики дежурной бригады предложили вызвать бригаду ГБУЗ НСО «ССМП». Представители команды от помощи отказалась, приняв решение обратиться в государственную службу скорой помощи самостоятельно. Доктор хоккейного клуба «Сибирь» находится в постоянном контакте с доктором команды «Толпар». ХК «Сибирь» запрошены объяснения у бригады СМП, главного врача соревнований», — говорится в заявлении министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.