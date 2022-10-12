В «Толпаре» рассказали о вопиющем случае с отказом скорой помощи забирать игрока с травмой

Старший тренер «Толпара» Владимир Потапов поделился подробностями вопиющего инцидента, произошедшего в матче с «Сибирскими Снайперами» в МХЛ. Защитник уфимской команды Дмитрий Табатадзе получил травму после того, как блокировал бросок. Как отметил Потапов, бригада скорой помощи, дежурившая на стадионе, отказалась везти игрока на обследование, сославшись на завершившееся время оплаты.



«Наш игрок заблокировал шайбу, она попала в область живота. Судья остановил матч из-за того, что мальчик остался лежать на льду. На лёд вышел доктор, он забрал игрока на лавку запасных. Были признаки кровотечения изо рта. Это только позже выяснилось, что он прикусил себе губу от боли, когда шайба попала в область живота.



Когда матч завершился, мы пришли в раздевалку — доктор нам рассказывает, что произошёл вопиющий случай. Скорая хозяев отказывается везти игрока на обследование. Как я понимаю, это уголовная ответственность, а не административная. Я сказал: «Если скорая сейчас не повезёт парня, я дам интервью после матча». По регламенту меня должны были вызвать. Но что-то меня никто не позвал. По словам нашего командного доктора, служба скорой помощи сказала, что у них почасовая оплата. И она заканчивается. То есть она ещё не закончилась, оставалось 15 минут. Но это выходит за рамки их времени, и никуда они мальчика не повезут. Наш доктор вызвал городскую скорую помощь. Только что созванивались, проведено обследование внутренних органов. Ждём результатов, но подозрение на перелом ребра», — приводит слова Потапова «Спорт-экспресс».

Отметим, что встреча, состоявшаяся сегодня, 12 октября, завершилась победой «Сибирских Снайперов» в серии буллитов — 6:5.