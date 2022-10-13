Голкипер «Анахайма» в овертайме отдал результативный пас от борта через всю площадку
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Сегодня состоялся матч НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» на своём льду принимал «Сиэтл Кракен». Матч закончился волевой победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
Голкипер «уток» Джон Гибсон в дополнительное время сначала отразил выход один на один в исполнении защитника гостей Адама Ларссона, а затем пасом через всю площадку от борта вывел нападающего «Анахайма» Троя Терри на рандеву с вратарём «Сиэтла» Филиппом Грубауэром. Форвард «уток» принёс победу хозяевам, а голкипер записал на свой счёт результативную передачу.
В прошлом сезоне в составе «Анахайма» Гибсон провёл 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, по итогам которых заработал 90,4% отражённых бросков. Следующий матч «утки» проведут на выезде 16 октября с «Нью-Йорк Айлендерс».
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