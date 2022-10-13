«Помочь уже было очень сложно». Экс-врач «Авангарда» — о попытке спасения Черепанова

Бывший врач омского «Авангарда» Сергей Белкин ответил на вопрос, могли ли врачи спасти Алексея Черепанова 13 октября 2008 года.

В тот день в концовке матча с «Витязем» 19‑летний Черепанов потерял сознание, находясь на льду. Врачи команды попытались привести его в чувство. Хоккеиста вынесли на улицу, делали массаж сердца, ожидая приезда скорой помощи. Скорая приехала, но дефибриллятор, которым можно было бы попытаться вновь завести сердце, оказался разряженным. В местную больницу Алексея доставили только спустя 50 минут. Реаниматологи констатировали клиническую смерть.

«Там всё очень просто. Я вам говорил, что мы дважды завели сердце Лёше. Я слушал трубочкой фонендоскопа — была хорошая брадикардия в 60 ударов в минуту. Надо было быстро освободить верхние дыхательные пути электроотсосом, который у прибывшей бригады не работал. И заинтубировать, подключив к аппарату ИВЛ. Что я делал много раз, проработав 20 лет в реанимации. В общем, надо было Черепанова перевести на искусственную вентиляцию лёгких. То, о чём много говорят при лечении ковида.

Иногда спрашиваю у коллег: «Вот ты видишь, что губёшки у человека стали синими, и он тяжело дышит. Ты можешь чем‑то помочь?» — «Нет, конечно. Я должен приглашать анестезиолога‑реаниматолога». А за рубежом даже пожарные и полиция знают, как провести дефибрилляцию, подключить капельницу. И знаете, я уже 20 лет не тружусь в реанимации. Но тот, кто такую работу прошёл, вам автоматически всё это скажет — и сделает руками тоже. А в тот момент я был в очень хорошей форме. Мог сделать интубацию легко. Но когда мы интубировали Черепанова, из его рта уже валила пена. То есть отёк лёгких был настолько выражен, что помочь уже было очень сложно. Спас бы только электроотсос…

В общем, я не смог. А если бы всё было под рукой… Трубку ларингоскопа я имел, но потом‑то надо сажать на ИВЛ. Однако аппарата искусственной вентиляции лёгких тоже не было. И сердце быстро останавливалось. Потому что ручная реанимация затянулась. А должен был уже аппарат помогать», — приводит слова врача «Матч ТВ».