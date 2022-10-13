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Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне получил травму в матче с «Каролиной»

Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне получил травму в матче с «Каролиной»
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне получил травму локтя в стартовом матче регулярного сезона с «Каролиной Харрикейнз» (1:4), сообщает официальный сайт НХЛ.

24-летний Лайне получил повреждение во втором периоде в столкновении у борта с защитником Бреттом Песке и больше не вернулся на лёд. Финский форвард стал автором единственной шайбы в составе «Блю Джекетс».

ВИДЕО эпизода с травмой Лайне.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2022, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Лайне (Веренски) – 20:11 (5x5)   1:1 Джарвис – 25:11 (5x5)   2:1 Шей (Нечас, Котканиеми) – 38:30 (5x5)   3:1 Нечас (Степан, Мартинук) – 46:29 (5x5)   4:1 Свечников (Нечас, Штястны) – 49:18 (5x5)

В это межсезонье нападающий заключил новое соглашение с «жакетами» на четыре года и общую сумму $ 34,8 млн. В среднем за год форвард будет зарабатывать $ 8,7 млн. В минувшем регулярном чемпионате Лайне набрал 56 (26+30) очков в 56 встречах, став третьим бомбардиром «Коламбуса».

Следующий матч «Коламбус» проведёт дома 15 октября с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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