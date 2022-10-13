Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне получил травму в матче с «Каролиной»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне получил травму локтя в стартовом матче регулярного сезона с «Каролиной Харрикейнз» (1:4), сообщает официальный сайт НХЛ.



24-летний Лайне получил повреждение во втором периоде в столкновении у борта с защитником Бреттом Песке и больше не вернулся на лёд. Финский форвард стал автором единственной шайбы в составе «Блю Джекетс».

ВИДЕО эпизода с травмой Лайне.

В это межсезонье нападающий заключил новое соглашение с «жакетами» на четыре года и общую сумму $ 34,8 млн. В среднем за год форвард будет зарабатывать $ 8,7 млн. В минувшем регулярном чемпионате Лайне набрал 56 (26+30) очков в 56 встречах, став третьим бомбардиром «Коламбуса».

Следующий матч «Коламбус» проведёт дома 15 октября с «Тампа-Бэй Лайтнинг».