Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне получил травму в матче с «Каролиной»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне получил травму локтя в стартовом матче регулярного сезона с «Каролиной Харрикейнз» (1:4), сообщает официальный сайт НХЛ.
24-летний Лайне получил повреждение во втором периоде в столкновении у борта с защитником Бреттом Песке и больше не вернулся на лёд. Финский форвард стал автором единственной шайбы в составе «Блю Джекетс».
ВИДЕО эпизода с травмой Лайне.
В это межсезонье нападающий заключил новое соглашение с «жакетами» на четыре года и общую сумму $ 34,8 млн. В среднем за год форвард будет зарабатывать $ 8,7 млн. В минувшем регулярном чемпионате Лайне набрал 56 (26+30) очков в 56 встречах, став третьим бомбардиром «Коламбуса».
Следующий матч «Коламбус» проведёт дома 15 октября с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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