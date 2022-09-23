«Это лучший атакующий игрок среди всех моих партнёров». Лайне — об игре в звене с Годро

Нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне назвал Джонни Годро своим лучшим партнёром по звену. В первый день тренировочного лагеря Лайне и Годро катались в одном звене с Буном Дженнером.
«Я думаю, что это лучший атакующий игрок среди всех моих партнёров за карьеру, не в обиду остальным. Надеюсь, что благодаря ему я проявлю себя с наилучшей стороны. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы это сработало. Верю, что мы сможем принести пользу друг другу», – приводит слова Лайне официальный сайт лиги.
Минувшим летом 28-летний американский нападающий Джонни Годро, отказавшись продлевать контракт с «Калгари Флэймз», стал игроком «Коламбус Блю Джекетс». Он подписал с клубом семилетний контракт на общую сумму в $ 68,6 млн. Кэпхит составил $ 9,8 млн.
- 23 сентября 2022
-
13:15
-
13:10
-
12:59
-
12:40
-
12:27
-
12:11
-
11:44
-
11:30
-
11:11
-
10:44
-
10:12
-
09:43
-
09:22
-
08:54
-
08:34
-
08:22
-
07:43
-
07:02
-
06:39
-
06:16
-
04:29
-
03:59
-
01:45
-
00:11
- 22 сентября 2022
-
23:56
-
23:48
-
23:33
-
23:14
-
22:57
-
22:52
-
22:42
-
22:25
-
22:15
-
21:58
-
21:34