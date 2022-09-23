«Это лучший атакующий игрок среди всех моих партнёров». Лайне — об игре в звене с Годро

Нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне назвал Джонни Годро своим лучшим партнёром по звену. В первый день тренировочного лагеря Лайне и Годро катались в одном звене с Буном Дженнером.

«Я думаю, что это лучший атакующий игрок среди всех моих партнёров за карьеру, не в обиду остальным. Надеюсь, что благодаря ему я проявлю себя с наилучшей стороны. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы это сработало. Верю, что мы сможем принести пользу друг другу», – приводит слова Лайне официальный сайт лиги.

Минувшим летом 28-летний американский нападающий Джонни Годро, отказавшись продлевать контракт с «Калгари Флэймз», стал игроком «Коламбус Блю Джекетс». Он подписал с клубом семилетний контракт на общую сумму в $ 68,6 млн. Кэпхит составил $ 9,8 млн.