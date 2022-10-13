Михаил Анисин: все критиковали Ротенберга, а результат у СКА есть

Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин отметил работу Роман Ротенберга в СКА, а также прокомментировал игру ЦСКА.

«Удивлён ли я лидерством СКА в чемпионате? Все критиковали Романа Ротенберга и говорили, что он не тренер, не хоккейный человек, а результат есть. Кто бы что ни говорил, Питер показывает очень выразительную игру. Ротенберг – молодец, доказывает всем свою тренерскую состоятельность, и команда у него играющая, атакующего плана. Мне такой хоккей нравится.

Чем можно объяснить, что действующий чемпион ЦСКА идёт седьмым на Западе? Турнирная таблица плотная, и то, что ЦСКА находится во второй половине, ни о чём не говорит. Но такое бывает после чемпионского сезона, синдром второго года. На ЦСКА сейчас все по-другому настраиваются, мы такое в «Динамо» тоже проходили», — сказал Анисин в интервью «РБ Спорт».