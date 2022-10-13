В ближайшее время заложат фундамент новой арены ЦСКА

Закладка фундамента новой ледовой арены хоккейного клуба ЦСКА должна произойти в ближайшее время, заявил президент армейцев Игорь Есмантович.
«Этап строительства новой арены идёт в формате «по плану». Остались небольшие моменты, связанные с определёнными структурами по въезду и выезду. Московские власти и компания, которая будет строить арену, ведут плотный диалог. В ближайшее время мы заложим фундамент. Всё идёт по графику. На новой арене будет и клубный музей, и портретная. Мы заказали до 80 шикарных портретов, написанных известным российским художником Николаем Добриным. Концептуально работаем над этой идеей», — цитирует Есмантовича «РИА Новости».
В декабре 2020 года компания «Роснефть» совместно с министерством обороны РФ и правительством Москвы сообщила, что приступает к реализации проекта по строительству новой арены для хоккейного клуба ЦСКА на Ленинградском проспекте. В мае 2022 года Есмантович оценил сроки строительства арены в три года.
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