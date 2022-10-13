В ЦСКА заявили, что экс-хоккеист клуба Попов приступит к работе в тренерском штабе команды

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Попов с ноября будет работать в тренерском штабе московского ЦСКА на должности тренера по развитию. Об этом сообщил президент армейского клуба Игорь Есмантович.
«Три недели назад была у меня встреча с Сашей Поповым, она закончилась положительно: с 1 ноября он планирует работать в клубе. Мы планируем назначить его на должность тренера по развитию. Он будет входить в тренерский штаб и основной команды, и «Звезды», и «Красной Армии», будет уделять внимание детско-спортивной школе. И мы будем применять в том числе и его практический опыт», — цитирует Есмантовича ТАСС.
42-летний нападающий выступал за ЦСКА с 2016 года. Ранее он играл за «Авангард» (1998-2016). На его счету 771 матч в КХЛ, он забросил 133 шайбы и отдал 290 голевых передач при показателе полезности «+186». Вместе с ЦСКА Попов стал обладателем Кубка Гагарина — 2019 и 2022.
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