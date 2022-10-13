Форвард «Авангарда» рассказал, как изменилась игра команды после отставки Рябыкина
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Американский форвард омского «Авангарда» Рид Буше прокомментировал победу в матче с «Амуром» (4:1).
«Сегодня была солидная игра с нашей стороны, я думаю. Нам удалось внедрить несколько новшеств в нашу игру. Мы не были настолько хороши, насколько хотели. Но я бы хотел отметить нашу игру 5х5. Сегодня с этим было здорово.
Что изменили после отставки Рябыкина? Мы сосредоточились на большем контроле шайбы, старались допускать меньше потерь. Владение шайбой — главный аспект, на котором мы сфокусировались», — сказал Буше в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Следующий матч «Авангард» проведёт дома с «Адмиралом» 15 октября в 14:00 мск. Хабаровский «Амур» сыграет с «Барысом» в гостях 15 октября в 14:00 мск.
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