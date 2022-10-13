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Главный тренер «Барыса» Скабелка прокомментировал победу над «Адмиралом»

Главный тренер «Барыса» Скабелка прокомментировал победу над «Адмиралом»
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:1).

«Я уже отмечал, что благодарен ребятам. Была правильная реакция на предыдущий матч с «Куньлунем» дома. Провели работу над ошибками. Сегодня была другая энергия, другая команда. Неспроста было более 20 заблокированных бросков. При этом мы и в зоне атаки играли неплохо.

Единственное, нужно отметить, дисциплина нас немножко подводила. Знали, что играли с четвёртой по большинству в лиге командой. Дали столько шансов забить им гол. Можно отметить положительный момент, что по сравнению с матчем с «Куньлунем» мы достаточно надёжно сыграли в обороне 4 на 5, 3 на 5. Такие моменты тоже нужны и важны.

Ребятам большое спасибо за эту победу. Спасибо болельщикам, хорошая атмосфера. Надеюсь, с каждой игрой их будет больше, будем слышать больше цифр, когда диктор объявляет количество зрителей.

С чем связано семь удалений сегодня? Дисциплина подвела. При этом была самоотверженность. Достаточно надёжная игра четвёрки, которая оборонялась, и вратаря. Такие моменты тоже нужны, наверное. У«Адмирала» четвёртое большинство в лиге.

Были ли колебания с тем, чтобы поставить Юлиуса Гудачека в ворота после прошлого матча? Нет. Мы понимали, что игру провалила вся команда. Не вратарь её провалил. Нет, не было большим вопросом, кого поставить на этот матч», — приводит слова Скабелки shaiba.kz.

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