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Главный тренер «Сибири» Мартемьянов прокомментировал победу над «Трактором»

Главный тренер «Сибири» Мартемьянов прокомментировал победу над «Трактором»
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Наставник новосибирской «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Трактором» (2:1 ОТ).

«Хороший матч по накалу, никто не хотел уступать. Создали массу стопроцентных моментов. И в предыдущем матче у нас было создано их немало, но нужно больше хладнокровия нападающим проявлять, и игры складывались бы по-другому. Команда шла до конца, парням большое спасибо, проявили характер и спортивную злость, добившись результата. Очень важные два очка.

Чем объясняется моя успешная работа в клубах, когда играем против «Трактора»? Не знаю (смеётся). Наверное, близость географическая, играл с «Трактором» много матчей и как хоккеист, и как тренер. Разбираем, знаем, что за команда. Не думаю, что против «Трактора» мы как-то настраиваемся особенно.

Шаров сегодня мало сыграл, да. Много потерь. Где-то у ведущих игроков накапливаются психологическая усталость и физическая выхолощенность, хотя Саша выносливый игрок и у нас были матчи, где он и в двух составах играл. Думаю, восстановится, в следующей встрече посмотрим по составу. А то, что варьировали составы, то это наша работа – искать варианты, чтобы усилить игру. Если мы победили, значит, нашли это дело.

Была ли установка в третьем периоде завладеть инициативой? Естественно. Мы проигрывали в одну шайбу и чувствовали, что «Трактор» играл по счёту, хотел, может, сохранить 1:0. Нам деваться было некуда. Парни поймали кураж, это принесло свои плоды. Было много стыков и отборов в зоне атаки.

Вячеслав Основин был заряжен в матче против родного клуба? Думаю, что да. Слава сегодня был мотором команды и очень заряжен. По игре – очень уверенно. Дай бог, чтобы продолжал ещё сильнее. Ждём от него большего, парень работает над собой. Будет всё в порядке, доверяем, он доверие оправдывает. Стал играть более строго и более ответственно», — приводит слова Мартемьянова сайт «Трактора».

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