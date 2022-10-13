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Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд, уступив «Спартаку» в овертайме

Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд, уступив «Спартаку» в овертайме
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» местный «Спартак» принимал минское «Динамо». Победу в овертайме одержали хозяева — 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0).

В первом периоде команды голов не забили.

Во втором периоде на восьмой минуте буллит реализовал нападающий минчан Павел Варфоломеев. Через три минуты счёт сравнял нападающий «Спартака» Матвей Заседа с передач Ильи Талалуева и Егора Савикова. Спустя пять минут вновь вывел гостей вперёд Ник Меркли с передачи Павла Варфоломеева.

На 14-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Матвей Заседа с передачи Александра Хохлачёва.

В овертайме точный бросок Андрея Локтионова с передачи Александра Хохлачёва принёс победу хозяевам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2022, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Варфоломеев – 27:42 (бул)   1:1 Заседа (Талалуев, Савиков) – 30:43 (5x4)   1:2 Меркли (Варфоломеев) – 35:35 (5x4)   2:2 Заседа (Хохлачёв) – 43:00 (5x5)   3:2 Локтионов (Хохлачёв) – 60:38 (4x3)

Следующий матч «Спартак» проведёт в гостях у «Куньлуня» 16 октября в 17:00 мск. Минское «Динамо» отправится в гости к «Локомотиву» 15 октября в 17:00 мск.

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