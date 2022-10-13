Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд, уступив «Спартаку» в овертайме

В Москве на стадионе «Мегаспорт» местный «Спартак» принимал минское «Динамо». Победу в овертайме одержали хозяева — 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0).
В первом периоде команды голов не забили.
Во втором периоде на восьмой минуте буллит реализовал нападающий минчан Павел Варфоломеев. Через три минуты счёт сравнял нападающий «Спартака» Матвей Заседа с передач Ильи Талалуева и Егора Савикова. Спустя пять минут вновь вывел гостей вперёд Ник Меркли с передачи Павла Варфоломеева.
На 14-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Матвей Заседа с передачи Александра Хохлачёва.
В овертайме точный бросок Андрея Локтионова с передачи Александра Хохлачёва принёс победу хозяевам.
Следующий матч «Спартак» проведёт в гостях у «Куньлуня» 16 октября в 17:00 мск. Минское «Динамо» отправится в гости к «Локомотиву» 15 октября в 17:00 мск.
- 13 октября 2022
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